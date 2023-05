Окупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідка

Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території.

Протягом останніх чотирьох днів підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ (72 ОМСБ), хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмута, повідомляє британська розвідка. Цей район має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західній стороні каналу Донець-Донбас, який позначає лінію фронту цього сектора. Українські захисники повернули собі щонайменше кілометр території, як повідомляє розвідка, інформує ZN.ua .