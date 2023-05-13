Окупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідка

Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території.

Протягом останніх чотирьох днів підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ (72 ОМСБ), хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмута, повідомляє британська розвідка. Цей район має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західній стороні каналу Донець-Донбас, який позначає лінію фронту цього сектора. Українські захисники повернули собі щонайменше кілометр території, як повідомляє розвідка, інформує ZN.ua.

Окупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідка
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2023.

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 13, 2023

72-га бригада входить до складу 3-го армійського корпусу Росії, сформованого восени 2023 року. За даними британської розвідки, цей корпус звинувачують в поганому моральному стані та обмеженій боєздатності. Її розгортання в такому складному та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу в Росії потужних бойових підрозділів.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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