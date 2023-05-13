Залужний розповів, що для України є перемогою над росіянами

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що перемога – це не лише деокупації загарбаних ворогом територій.

Перемогою для України є звільнення власних окупованих територій, а також побудова сильної військової інституції, яка ніколи не дозволить росіянам повторити вторгнення. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову, інформує ZN.ua.

Залужний розповів, що для України є перемогою над росіянами
© Офіс президента

«Наша перемога – це однозначно звільнення всієї окупованої території України. Уся територія має бути звільнена. Але цього замало. Україна, як держава, має зробити все, щоб усе, що сталося і почалося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося. Має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи не дасть можливості росіянам повторити все. Тобто перемога для нас – звільнена територія і потужні, надсучасні та напевно навіть великі Збройні сили України, боєздатні, які не дадуть змогу РФ повторити те, що сталося і що відбувається зараз», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач зауважив, що світова історія знає держави, які «живуть і показують, що їх краще не чіпати». І Україна, як підкреслив Залужний, має стати саме такою державою.

Він додав, що має бачення того, якою має стати українська армія. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що іноземні партнери допомагають з оцінкою ризиків та побудовою майбутніх можливостей.

«Паралельно з тим, як ми ведемо боротьбу з нашим ворогом, уже потрібно працювати і над цим питанням, оскільки дуже важко змінювати законодавство, функціонал тієї чи іншої структури. Це величезна робота. Її вже потрібно зараз проводити. Моя особиста думка», – сказав Залужний.

Валерій Залужний також заявив, що військове керівництво Росії готувалось до вторгнення ґрунтовно: майбутні окупанти ретельно планували операцію, проводили навчання та змінювали плани. Це неабияк заплутувало українське керівництво та змушувало розглядати різні варіанти дій та відповідей.





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