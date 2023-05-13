Росія намагалась знищити Patriot в Україні — CNN

Українські захисники майстерно відбили атаку.

Минулого тижня Росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети, повідомляє CNN із посиланням на джерела в американській адміністрації, інформує ZN.ua.

Росія намагалась знищити Patriot в Україні — CNN
© Raytheon

Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, повідомили офіційні особи, відзначивши перше відоме успішне використання передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну.

«Українські ППО випустили з Patriot кілька ракет під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, що вони швидко опанували використання потужної систему», — сказав один з чиновників.

Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot, і це дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети, відомої як «Кинджал».

Ракетна система Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети тощо. Однак радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити систему і визначити її місцезнаходження. Україна отримала щонайменше дві системи Patriot: одну від Сполучених Штатів і одну від Німеччини

За словами офіційних осіб, існують способи певною мірою замаскувати ці сигнали, однак російські військові, очевидно, змогли з’ясувати приблизне місцезнаходження дислокованого за межами Києва Patriot.

Як повідомляв командувач ВПС України Микола Олещук, перехоплення відбулося в ніч на 4 травня.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Російське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідкаРосійське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідка
Євросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення ЄвропарламентуЄвросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення Європарламенту
Македонські Су-25 вже працюють у складі штурмової авіації ЗСУМакедонські Су-25 вже працюють у складі штурмової авіації ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
"Вагнерівці", що повернулися з війни, вже тероризують росіян рейдерством"Вагнерівці", що повернулися з війни, вже тероризують росіян рейдерством
ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні — Жозеп БоррельЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні — Жозеп Боррель
Швейцарія погодила поправки до закону, які дозволять відправляти зброю УкраїніШвейцарія погодила поправки до закону, які дозволять відправляти зброю Україні
Вночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППОВночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППО
Росіяни на півдні бояться наступу ЗСУ та готуються до нього – командир підрозділу «Стугна» Дмитро ЛінькоРосіяни на півдні бояться наступу ЗСУ та готуються до нього – командир підрозділу «Стугна» Дмитро Лінько
Мобілізація в Україні: чим відрізняються повістка та оповіщенняМобілізація в Україні: чим відрізняються повістка та оповіщення
Залужний розповів, що для України є перемогою над росіянамиЗалужний розповів, що для України є перемогою над росіянами
Spiegel пише про масштабний пакет допомоги, який Німеччина надасть Україні — СПИСОКSpiegel пише про масштабний пакет допомоги, який Німеччина надасть Україні — СПИСОК
Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow: МЗС висловило «протест»Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow: МЗС висловило «протест»
ООН не має «плану Б» на випадок, якщо Росія вийде з зернової угодиООН не має «плану Б» на випадок, якщо Росія вийде з зернової угоди
Последние новости
Подгружаем последние новости