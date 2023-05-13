Росія намагалась знищити Patriot в Україні — CNN
Українські захисники майстерно відбили атаку.
Минулого тижня Росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети,
Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, повідомили офіційні особи, відзначивши перше відоме успішне використання передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну.
«Українські ППО випустили з Patriot кілька ракет під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, що вони швидко опанували використання потужної систему», — сказав один з чиновників.
Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot, і це дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети, відомої як «Кинджал».
За словами офіційних осіб, існують способи певною мірою замаскувати ці сигнали, однак російські військові, очевидно, змогли з’ясувати приблизне місцезнаходження дислокованого за межами Києва Patriot.
Як повідомляв командувач ВПС України Микола Олещук, перехоплення відбулося в ніч на 4 травня.