Кулеба, виступаючи в Гватемалі, пояснив країнам Латинської Америки, чому їм треба засудити агресію РФ

Наразі чітку позицію у Південній Америці займає лише Гватемала.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перебуваючи з робочим візитом у Гватемалі, закликав усі країни Латинської Америки чітко визначитися з позицією щодо воєнної агресії Росії стосовно України і всього цивілізованого світу.

Кулеба, виступаючи в Гватемалі, пояснив країнам Латинської Америки, чому їм треба засудити агресію РФ
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«В інтересах усіх країн Латинської Америки - наслідувати приклад Гватемали і зайняти принципову позицію: засудити агресію, підтримати Україну в її оборонній війні, підтримати Формулу миру президента Зеленського як спосіб відновлення тривалого миру і, зрештою, підтримати створення Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України, як це зробила Гватемала», - сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що коли країна займає якусь іншу позицію, це створює для Росії більше можливостей, щоб продовжувати агресію.

«Ми розуміємо, що всі країни мають різні національні інтереси, але кожна позиція, яка ставить Росію і Україну в однакові умови, дає більше переваг Росії», - підкреслив Кулеба.

Також він звернув увагу на те, що якщо російське вторгнення до сусідньої країни виявиться успішним, у інших агресивно налаштованих країн виникне спокуса наслідувати приклад Росії.

«Це призведе до збільшення агресії, війн та репресій в усьому світі», - наголосив Кулеба.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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