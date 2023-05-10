Загальна мобілізація: чи можна відмовитися від неї під час воєнного стану

Зараз призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років.

В Україні оголошено загальну мобілізацію через повномасштабне вторгнення Росії. В цей час повістки отримують чоловіки призовного віку, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: чи можна відмовитися від неї під час воєнного стану
© 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка/facebook

Юрист Ілля Шипко пояснив, чи можна відмовитись від мобілізації під час війни. Він підкреслив, що причини та обставини відмови від мобілізації можуть бути різними, але у всіх виникає спільне питання щодо наслідків та відповідальності за відмову від мобілізації під час воєнного стану.

Під час дії воєнного стану відмова від мобілізації розцінюється як ухилення від призову за мобілізацією, за що настає кримінальна відповідальність.

Варто зауважити, що законодавство не передбачає добровільної відмови від мобілізації. ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає підстав за яких особа не може бути мобілізовано. Тобто, законодавство надає вичерпний перелік підстав за яких громадянин може отримати відстрочку від мобілізації та не бути мобілізованим. Якщо аналізувати зазначені вище положення то можна зрозуміти, що відмову від мобілізації закон не передбачає.

«Але якщо аналізувати Єдиний державний реєстр судових рішень, то можна знайти цікаві рішення про те, що деякі громадяни все ж пишуть відмови від мобілізації у ТЦКСП з зазначенням обставин у зв’язку з якими вони відмовляються від проходження військової служби. Така відмова є підставою для притягнення такої особи до відповідальності»,– пояснив він.

Існує два види відповідальності за відмову від мобілізації: адміністративна та кримінальна.

Адміністративна відповідальність

Даний вид відповідальності настає за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку ст. 210 КУпАП. Сюди можна віднести неповідомлення ТЦКСП про зміну особистих даних, адреси, сімейного стану тощо. За таке правопорушення може бути накладено штраф.

Кримінальна відповідальність

Стаття 336 КК України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Тобто, якщо особа підлягає під мобілізацію, але з певних причин відмовляється від мобілізації, то її можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Але знову ж таки якщо аналізувати судові рішення за останній рік, то у більшості таких справ осіб звільняли від відповідальності з наданням випробувального терміну.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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