Контрнаступ не голівудський фільм — Джеймс Клеверлі

Міністр закордонних справ Британії закликає суспільство бути реалістами.

Україна продемонструвала величезну мужність і опір від початку вторгнення Росії, але людям не варто очікувати від Києва схожого на фільм контрнаступу, заявив головний дипломат Великобританії Джеймс Клеверлі під час свого візиту до Сполучених Штатів у вівторок, пише CNN, інформує ZN.ua .

© Secretary Antony Blinken / Twitter

«Це не голлівудський фільм. Реальний світ так не працює», — сказав міністр закордонних справ.

Він додав, що очікує, що українці впораються із завданням дуже добре.

«Тому що коли б я бачив українців, вони перевершували очікування», — наголосив він, додавши, що люди, водночас, «мають бути реалістами».