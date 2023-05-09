Контрнаступ не голівудський фільм — Джеймс Клеверлі
Міністр закордонних справ Британії закликає суспільство бути реалістами.
Україна продемонструвала величезну мужність і опір від початку вторгнення Росії, але людям не варто очікувати від Києва схожого на фільм контрнаступу, заявив головний дипломат Великобританії Джеймс Клеверлі під час свого візиту до Сполучених Штатів у вівторок,
«Це не голлівудський фільм. Реальний світ так не працює», — сказав міністр закордонних справ.
Він додав, що очікує, що українці впораються із завданням дуже добре.
«Тому що коли б я бачив українців, вони перевершували очікування», — наголосив він, додавши, що люди, водночас, «мають бути реалістами».
Клеверлі також заявив, що Британія не виступатиме проти, якщо Китай захоче посприяти відновленню суверенітету України. Разом із тим, він додав, що таку допомогу від Китаю можуть прийняти лише за певних умов.