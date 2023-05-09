Ми вітатимемо допомогу Китаю у відновленні суверенітету України – МЗС Британії

Але таку допомогу від КНР можуть прийняти лише за певних умов, уточнив очільник британського дипломатичного відомства.

Ми вітатимемо допомогу Китаю у відновленні суверенітету України – МЗС Британії
© Офіс президента України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що країна не виступатиме проти, якщо Китай захоче посприяти відновленню суверенітету України. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

Клеверлі зазначив, що Захід не має бути "собакою на сіні" у питанні допомоги Китаю для завершення війни. Міністр нагадав, що зараз відомо про вплив глави КНР Сі Цзіньпіна на російського диктатора Володимира Путіна. Цим можна скористатися для виконання того, про що китайський лідер публічно заявляв: суверенітет, територіальна цілісність, незастосування ядерної зброї, відсутність загрози застосування ядерної зброї.

Водночас Клеверлі наголосив, що таку допомогу від Китаю можуть прийняти лише за певних умов.

"Якщо завдяки своєму втручанню він зможе допомогти відновити суверенітет України і вивести російські війська з цієї країни, я не ставитимуся до цього критично", – додав очільник британської дипломатії.

Напередодні, виступаючи у Страсбурзі з нагоди Дня Європи, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю, звинувативши уряд у Пекіні в тому, що він все більше діє як суперник і конкурент, а не як партнер


Михайло Яровенко, ZN.ua





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