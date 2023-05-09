На Луганщині загарбники пришвидшують «медичні обстеження» дітей, планують відправляти на «оздоровлення» в РФ — ОВА

Також окупанти отримали наказ активізувати примусову паспортизацію.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини загарбники пришвидшили «медичні обстеження» дітей, після яких їх збираються відправляти на «оздоровлення» в РФ . Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, інформує ZN.ua .

За словами ОВА, 11 бригад-гастролерів з Росії нібито вже встигли провести огляди 125 тисяч юних жителів так званої «ЛНР».

Окупаційна «влада» наразі вирішує, який саме відсоток дітей відправити на «оздоровлення» до віддалених регіонів РФ .

Темпи примусової паспортизації окупантам теж наказали пришвидшити, але вони поки що не розуміють як. Загарбники вже залучили «волонтерів», аби ті збирали документи.

А в Лисичанську цей процес пришвидшити росіяни фізично не можуть.

«Бо на все місто працює лише один копіювальний апарат. І розташований він, звісно, на значній відстані від паспортного столу. Тож, навіть при значному бажанні люди вимушені пішки долати зайві кілометри, аби зняти копію з документів», - заявили в ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують викрадати дітей з тимчасово окупованих територій під прикриттям «лікування».