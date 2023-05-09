На Луганщині загарбники пришвидшують «медичні обстеження» дітей, планують відправляти на «оздоровлення» в РФ — ОВА

Також окупанти отримали наказ активізувати примусову паспортизацію.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини загарбники пришвидшили «медичні обстеження» дітей, після яких їх збираються відправляти на «оздоровлення» в РФ. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, інформує ZN.ua.

За словами ОВА, 11 бригад-гастролерів з Росії нібито вже встигли провести огляди 125 тисяч юних жителів так званої «ЛНР».

Окупаційна «влада» наразі вирішує, який саме відсоток дітей відправити на «оздоровлення» до віддалених регіонів РФ.

Темпи примусової паспортизації окупантам теж наказали пришвидшити, але вони поки що не розуміють як. Загарбники вже залучили «волонтерів», аби ті збирали документи.

А в Лисичанську цей процес пришвидшити росіяни фізично не можуть.

«Бо на все місто працює лише один копіювальний апарат. І розташований він, звісно, на значній відстані від паспортного столу. Тож, навіть при значному бажанні люди вимушені пішки долати зайві кілометри, аби зняти копію з документів», - заявили в ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують викрадати дітей з тимчасово окупованих територій під прикриттям «лікування».

Зокрема, росіяни проводять «поглиблені профілактичні медичні огляди» дітей. Діти, які нібито не проходять так званий «медогляд» – відправляються «на лікування» в РФ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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