У Польщі розповіли навіщо їм збереження дипломатичних відносин з РФ

"Це питання піклування про громадян і незакриття каналів комунікації".

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що дипломатичні відносини з Росією збережені насамперед для захисту польських громадян, які перебувають у країні. Про це повідомляє Rmf24, інформує ZN.ua .

За словами речника, підтримання дипломатичних відносин з РФ за нинішніх умов потребує зважування багатьох за і проти.

“І за останній рік серед цих за і проти переважає збереження якоїсь форми присутності Польщі на території Росії, оскільки це питання піклування про громадян і незакриття каналів комунікації”, – зазначив речник польського дипломатичного відомства.

За його словами, більшість країн ЄС також мають своїх послів у Москві, а посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський “робить багато хороших справ у Москві, зокрема зустрічаючись з російською опозицією і дбаючи про неї”.

Також він не виключив провокацій у Росії до 9 Травня, зважаючи на активну антипольську медійну кампанію у російських ЗМІ. Речник МЗС зазначив, що росіяни також намагаються активно діяти в медіапросторі країн Африки та Південної Америки, підігріваючи антипольські акції в соцмережах.

“Їхній результат посередній, російська пропаганда вже не потрапляє на сприятливий грунт, яке це відбувалося ще рік тому у багатьох країнах”, – додав Ясіна.

Раніше міністр оборони Маріуш Блащак Польщі під час візиту на оборонний завод Lockheed Martin заявляв, що у країні протягом 2023 року створять військовий центр, де виготовлятимуть та обслуговуватимуть ракетні системи HIMARS.