У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS

Підприємство має запрацювати до кінця 2023 року.

У Польщі протягом 2023 року створять військовий центр, де виготовлятимуть та обслуговуватимуть ракетні системи HIMARS. Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак під час візиту на оборонний завод Lockheed Martin, пише PAP, інформує ZN.ua.

Він розповів, що центр працюватиме не лише для Польщі, а й інших європейських країн, зацікавлених у покупці HIMARS. Блащак упевнений, що операція вигідна і для Варшави, і для Вашингтона.

"Глава Міноборони зустрівся з керівництвом заводу Camden Lockheed Martin в Арканзасі, де виробляють артилерійські системи HIMARS, які незабаром доставлять до Польщі", - заявили у відомстві.

Також ведуться переговори щодо закупівлі 500 додаткових пускових установок. Більшість із них планують встановити на польські вантажівки Jelcz. Обговорили й можливе виробництво протитанкових комплексів Javelin, які, за словами міністра, добре зарекомендували себе в Україні.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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