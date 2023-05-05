У ССО показали, як на околицях Бахмута працюють "привиди"

Під час операції було ліквідовано десятьох окупантів.

Командування Сил спеціальних операцій показали відео операції захисників на околицях Бахмута в Донецькій області. Це місце протягом останніх місяців вважається найгарячішою ділянкою фронту, інформує ZN.ua .

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"В околицях міста Бахмут окупант за одну ніч втратив 10 бійців, - повідомляє пресслужба ССО на своєму каналі у Telegram . - Привиди працюють. Кожен світанок наближає перемогу".