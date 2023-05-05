У ССО показали, як на околицях Бахмута працюють "привиди"
Під час операції було ліквідовано десятьох окупантів.
Командування Сил спеціальних операцій показали відео операції захисників на околицях Бахмута в Донецькій області. Це місце протягом останніх місяців вважається найгарячішою ділянкою фронту, інформує
"В околицях міста Бахмут окупант за одну ніч втратив 10 бійців, - повідомляє пресслужба ССО
Нагадаємо, учора командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті доволі складна. Але на деяких позиціях росіяни відступили внаслідок успішних контратак Сил оборони. Тим часом у Радбезі США заявили, що за останні п'ять місяців у місті російська армія втратила 100 тисяч вбитими та пораненими. За даними української сторони, зараз там проти ЗСУ воюють 25,6 тис. військових РФ.