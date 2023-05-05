У ССО показали, як на околицях Бахмута працюють "привиди"

Під час операції було ліквідовано десятьох окупантів.

Командування Сил спеціальних операцій показали відео операції захисників на околицях Бахмута в Донецькій області. Це місце протягом останніх місяців вважається найгарячішою ділянкою фронту, інформує ZN.ua.

У ССО показали, як на околицях Бахмута працюють
© Скріншот ZN.UA

"В околицях міста Бахмут окупант за одну ніч втратив 10 бійців, - повідомляє пресслужба ССО на своєму каналі у Telegram. - Привиди працюють. Кожен світанок наближає перемогу".

Нагадаємо, учора командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті доволі складна. Але на деяких позиціях росіяни відступили внаслідок успішних контратак Сил оборони. Тим часом у Радбезі США заявили, що за останні п'ять місяців у місті російська армія втратила 100 тисяч вбитими та пораненими. За даними української сторони, зараз там проти ЗСУ воюють 25,6 тис. військових РФ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARSУ Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Блок рекламы


Похожие новости
США співпрацюють із Південною Кореєю та Японією над боротьбою з порушеннями прав людини режимом КНДРСША співпрацюють із Південною Кореєю та Японією над боротьбою з порушеннями прав людини режимом КНДР
США працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYTСША працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYT
В Мінкульті показали наслідки користування УПЦ МП приміщеннями ЛавриВ Мінкульті показали наслідки користування УПЦ МП приміщеннями Лаври
Росія кинула вагнерівців на штурм Бахмута, щоб мінімізувати втрати серед регулярної армії — аналітикиРосія кинула вагнерівців на штурм Бахмута, щоб мінімізувати втрати серед регулярної армії — аналітики
Правоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із БахмутаПравоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із Бахмута
Окупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мерОкупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мер
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Вагнер" значною мірою досяг своєї мети біля Бахмута послабити наступальний потенціал ЗСУ – WSJ"Вагнер" значною мірою досяг своєї мети біля Бахмута послабити наступальний потенціал ЗСУ – WSJ
У місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей – заступник мера БахмутаУ місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей – заступник мера Бахмута
"Це ще не Іловайськ, але вже плюс-мінус Дебальцевого": довкола Бахмута склалася непроста ситуація"Це ще не Іловайськ, але вже плюс-мінус Дебальцевого": довкола Бахмута склалася непроста ситуація
Последние новости
Подгружаем последние новости