Окупанти розмістили техніку та вибухівку в приміщенні енергоблоку на ЗАЕС

Зброя та вибухівка зберігаються і в інших виробничих приміщеннях станції.

Російські окупанти розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку. Про це повідомили представники МАГАТЕ під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром Агентства та Держатомрегулювання, інформує ZN.ua.

Окупанти розмістили техніку та вибухівку в приміщенні енергоблоку на ЗАЕС
© Getty Images

Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях Запорізької АЕС, зокрема у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

«Нові злочинні дії російських окупантів — черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці розміщених на промисловому майданчику Запорізької АЕС ядерних установок. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів», — наголосили у Державній інспекції ядерного регулювання.

У відомстві наголосили, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна, вони матимуть транскордонний характер.

Наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.

На початку серпня 2022 року було отримано інформацію щодо розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2.

Раніше Міжнародне агентство ядерної енергії заявляло про виявлення пошкоджень будівлі турбінного залу енергоблока №4 Запорізької АЕС.

Британська розвідка інформувала про те, що російські окупанти розмістили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів захопленої ними Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялось, із Запорізької АЕС втік один із призначених «керівників», інші намагаються виїхати під приводом відпусток.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: картаОкупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: карта
Окупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президентаОкупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президента
Інспектори МАГАТЕ на ЗАЕС через обстріли змушені ховатися в укриттяхІнспектори МАГАТЕ на ЗАЕС через обстріли змушені ховатися в укриттях
«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку
Окупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВАОкупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВА
США застерігли Росію від використання на окупованій ЗАЕС ядерних технологій, які контролюються урядом Сполучених ШтатівСША застерігли Росію від використання на окупованій ЗАЕС ядерних технологій, які контролюються урядом Сполучених Штатів
Окупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВАОкупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВА
Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»
Катастрофа на ЗАЕС можлива у будь-який момент — директор МАГАТЕКатастрофа на ЗАЕС можлива у будь-який момент — директор МАГАТЕ
Біля енергоблока ЗАЕС вибухнула російська мінаБіля енергоблока ЗАЕС вибухнула російська міна
Последние новости
Подгружаем последние новости