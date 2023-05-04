Окупанти розмістили техніку та вибухівку в приміщенні енергоблоку на ЗАЕС

Зброя та вибухівка зберігаються і в інших виробничих приміщеннях станції.

Російські окупанти розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку. Про це повідомили представники МАГАТЕ під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром Агентства та Держатомрегулювання , інформує ZN.ua .

© Getty Images

Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях Запорізької АЕС, зокрема у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

«Нові злочинні дії російських окупантів — черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці розміщених на промисловому майданчику Запорізької АЕС ядерних установок. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів», — наголосили у Державній інспекції ядерного регулювання.

У відомстві наголосили, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна, вони матимуть транскордонний характер.

Наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.

На початку серпня 2022 року було отримано інформацію щодо розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2.

Раніше Міжнародне агентство ядерної енергії заявляло про виявлення пошкоджень будівлі турбінного залу енергоблока №4 Запорізької АЕС.

Британська розвідка інформувала про те, що російські окупанти розмістили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів захопленої ними Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялось, із Запорізької АЕС втік один із призначених «керівників», інші намагаються виїхати під приводом відпусток.