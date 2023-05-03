Новостей.COM ⇒
2023-05-03
У Зеленського прокоментували вибухи у Кремлі
Не виключають, що це російська провокація.
Україна немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, заявив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі
© president.gov.ua
Він нагадав, що президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна спрямовує усі наявні сили та засоби на «звільнення власних територій, а не на атаку чужих», інформує
«Те, що відбулося у Москві, вочевидь нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників», - сказав Никифоров.
Ірина Знась, ZN.ua