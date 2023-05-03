Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися вже цього року — глава МЗС Чехії

Однак для цього має бути консенсус серед усіх країн ЄС.

Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися вже найближчим часом, якщо вдасться переконати всі країни блоку, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після того, як чеський президент Петр Павел пообіцяв просувати початок переговорів про вступ Києва до ЄС вже до кінця цього року. Про це повідомляє Euractiv, інформує ZN.ua.

Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися вже цього року — глава МЗС Чехії
© Василь Артюшенко, ZN.UA

«Я можу собі це уявити, але має бути консенсус у всьому ЄС-27», - сказав Ліпавський.

Однак багато країн блоку налаштовані скептично, і Чехія намагається розвіяти їхні побоювання. Україна повинна буде виконати всі умови і «не може користуватися жодними поступками» в цьому питанні, додав Ліпавський.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС у 2022 році. Минулого року країна отримала від Брюсселя сім рекомендацій, яких має дотримуватися, щоб наблизитися до вступу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в січні, що Україна досягла значного прогресу у виконанні тих рекомендацій, які стосуються внутрішньої політики та судової системи.

Раніше повідомлялося, що попередню «усну оцінку» Єврокомісії щодо прогресу України у євроінтеграційних реформах, необхідних для початку переговорів про вступ в ЄС, ймовірно, оприлюднять у червні. Звіт щодо розширення ЄС, який міститиме основну оцінку, запланований на осінь, ймовірно, на жовтень.

Українська влада сподівається, що Україні вдасться пройти процес вступних переговорів з Євросоюзом дуже швидко і стати членом ЄС вже за два роки. Водночас очільники європейських інституцій стримано висловлюються щодо часових рамок вступу України і підкреслюють, що процедура не передбачає чітких хронологічних меж різних етапів, а швидкість вступу залежить від заслуг — темпів і якості реформ країни-кандидата.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба: F-16 на озброєнні України могли б запобігти продовольчій кризі у світіКулеба: F-16 на озброєнні України могли б запобігти продовольчій кризі у світі
Розвідка США не має даних про причетність України до атаки безпілотників на КремльРозвідка США не має даних про причетність України до атаки безпілотників на Кремль
У Росії за останні дві доби спалахнуло вже третє нафтове підприємство, цього разу у Ростовській областіУ Росії за останні дві доби спалахнуло вже третє нафтове підприємство, цього разу у Ростовській області
У США оголосили новий пакет військової підтримки для УкраїниУ США оголосили новий пакет військової підтримки для України
Мир має бути встановлений на умовах України – прем'єр НорвегіїМир має бути встановлений на умовах України – прем'єр Норвегії
Поблизу Кримського мосту палає нафтобаза, але цього разу на території Росії: що відомоПоблизу Кримського мосту палає нафтобаза, але цього разу на території Росії: що відомо
Конфлікт Косово та Сербії: переговори за участі ЄС провалилисьКонфлікт Косово та Сербії: переговори за участі ЄС провалились
У Білому домі привітали позицію МакКарті стосовно УкраїниУ Білому домі привітали позицію МакКарті стосовно України
Кабмін визначив відповідального за переклади актів ЄС щодо євроінтеграції УкраїниКабмін визначив відповідального за переклади актів ЄС щодо євроінтеграції України
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Последние новости
Подгружаем последние новости