ППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – Залужний

Ворог атакував з повітря

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 із 18 ракет, що були задіяні під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну. Про це повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



Він розповів, що близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами ППО знищено 15 із них, інформує ZN.ua .

© Василь Артюшенко, ZN.UA

Зауважимо, що нічна ракетна атака була не настільки масовою, як прогнозував начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.