ППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – Залужний

Ворог атакував з повітря

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 із 18 ракет, що були задіяні під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну. Про це повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він розповів, що близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами ППО знищено 15 із них, інформує ZN.ua.

ППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – Залужний
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Зауважимо, що нічна ракетна атака була не настільки масовою, як прогнозував начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.


Іван Шевчук, ZN.ua





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