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2023-05-01
ППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – Залужний
Ворог атакував з повітря
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 із 18 ракет, що були задіяні під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну. Про це
Він розповів, що близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами ППО знищено 15 із них, інформує
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Зауважимо, що нічна ракетна атака була не настільки масовою, як прогнозував начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Іван Шевчук, ZN.ua