Це неадекватна поведінка: Зеленський про зв’язки Угорщини з Росією

Президент України наголосив, що член НАТО не може підтримувати країну, яка є ворогом Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував недавнє обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що місце нашої держави в Альянсі. Будапешт не має вказувати Києву щодо членства в блоці, коли сам фактично виступає проти союзників, наголосив Зеленський під час спілкування з журналістами, інформує ZN.ua .

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На його думку, серед угорських політичних еліт виникла заплутаність і дуже дивна ситуація.

"Чи може бути, наприклад, країна НАТО за Росію і проти НАТО? … Не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом. Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб’єктивну думку. Союзник це не просто якась бравада і це не просто слово, це – зміст. Союзники. Це союз держав з однаковим баченням безпеки, цінностей”, – сказав президент.

Глава України зазначив, що різні країни в Альянсі можуть мати відмінні законодавства, по-різному ставитися до окремих моментів, але вони все ж мають спільний договір про захист один одного та відповідних цінностей.

"І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, вона не може захоплювати інші території, то не може одна держава сказати – ні, Росія наш союзник. Так не може бути. Значить ти вже не союзник Альянсу … І тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти до НАТО або не йти. І ти не маєш робити ті чи інші висновки або перепони. Якщо 90% кажуть тобі, що ми вважаємо, що треба допомогти Україні. Чому ти вважаєш, що ти один правий?" – наголосив Зеленський.