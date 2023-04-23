Секретар РНБО закликав дати Україні зброю для врегулювання питання.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов закликав не нав'язувати Україні мирні переговори з Росією, інформує ZN.ua .

© Facebook/РНБО України

«Коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість», - написав він у неділю вранці в Facebook.

Секретар РНБО наголосив, що Укр[I1] аїну не треба постійно садити за стіл переговорів, а найкраще буде допомогти із озброєнням.

«Дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування», - резюмував він.