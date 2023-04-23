Гуменюк прокоментувала інформацію про українських військових на лівому березі Херсонщині

Наталія Гуменюк закликала набратися терпіння.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські військові зайняли позиції на лівобережжі Херсонщини, яке окуповане ворогом. Керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала таку інформацію та закликала до інформаційної тиші, інформує ZN.ua.

Гуменюк прокоментувала інформацію про українських військових на лівому березі Херсонщині
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«Я хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває, коли дійсно треба перетнути таку перешкоду як Дніпро, наприклад. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим студентам Інституту вивчення війни», – заявила Гуменюк в ефірі телемарафону.

При цьому вона додала, що окупанти на лівому березі Херсонщини намагаються прикриватися місцевим населенням, аби забезпечити собі «живий щит» на нових рубежах оборони. Крім того, ворог намагається відтягнути більш потужні та підготовлені сили якомога далі.





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