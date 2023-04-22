Індонезія замовить партію французьких винищувачів Dassault Rafale

Вони стануть додатковими до вже розміщеного контракту на шість літаків.

Індонезія збирається замовити у французької компанії Dassault Aviation чергову партію з 18 винищувачів Rafale. Раніше країна вже замовила шість літаків даного типу. Про це повідомляє видання La Tribune, інформує ZN.ua.

Індонезія замовить партію французьких винищувачів Dassault Rafale
© europe1

Стало відомо, що Індонезія вже забезпечила фінансування 18 винищувачів Dassault Rafale разом з неназваною зброєю класу "повітря-повітря". Про контракт сторони мають оголосити найближчим часом.

Початкову угоду на постачання шести французьких винищувачів було підписано у вересні 2022 року міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто. Тоді йшла мова про замовлення більшої кількості літаків, але задум реалізований не був.

Однак вже у листопаді того ж року міністерство фінансів Індонезії затвердило плани щодо залучення іноземних кредитів на суму до 3,9 млрд доларів для закупівлі нових винищувачів для ВПС Індонезії.

Винищувач 4 покоління Rafale від компанії Dassault є основним авіаційним засобом ВПС Франції, ОАЕ та ще кількох країн. На 14 вузлах підвіски він може нести до 9,5 тонн озброєння, включно з далекобійними ракетами "повітря-повітря", крилатими та протикорабельними ракетами, а також високоточними бомбами.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогнозСкільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз
Україна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартувавУкраїна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартував
В Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллямВ Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллям
«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку
Росія збирається списати флагмана свого Північого флотуРосія збирається списати флагмана свого Північого флоту
Блок рекламы


Похожие новости
США відкладають поставки Польщі винищувачів F-35США відкладають поставки Польщі винищувачів F-35
Греція купила в Ізраїлю партію БПЛА Orbiter для роботи з ракетами SpikeГреція купила в Ізраїлю партію БПЛА Orbiter для роботи з ракетами Spike
США поставлять Марокко новітні керовані боєприпаси для винищувачівСША поставлять Марокко новітні керовані боєприпаси для винищувачів
Моравецький: Україна отримує від Польщі чергову партію МіГ-29Моравецький: Україна отримує від Польщі чергову партію МіГ-29
Моравецький: Україні планують поставити додаткову партію Abrams та BradleyМоравецький: Україні планують поставити додаткову партію Abrams та Bradley
В Греції заборонили ультраправу партію, перекривши їй шлях до парламентуВ Греції заборонили ультраправу партію, перекривши їй шлях до парламенту
Шість російських винищувачів Су-35 атакували Херсонську область: є руйнуванняШість російських винищувачів Су-35 атакували Херсонську область: є руйнування
Бундесвер замовив партію всюдиходів на мільярд доларівБундесвер замовив партію всюдиходів на мільярд доларів
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Греція готова надати Україні другу партію БМП-1Греція готова надати Україні другу партію БМП-1
Последние новости
Подгружаем последние новости