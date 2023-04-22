Індонезія замовить партію французьких винищувачів Dassault Rafale

Вони стануть додатковими до вже розміщеного контракту на шість літаків.

Індонезія збирається замовити у французької компанії Dassault Aviation чергову партію з 18 винищувачів Rafale. Раніше країна вже замовила шість літаків даного типу. Про це повідомляє видання La Tribune , інформує ZN.ua .

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Стало відомо, що Індонезія вже забезпечила фінансування 18 винищувачів Dassault Rafale разом з неназваною зброєю класу "повітря-повітря". Про контракт сторони мають оголосити найближчим часом.

Початкову угоду на постачання шести французьких винищувачів було підписано у вересні 2022 року міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто. Тоді йшла мова про замовлення більшої кількості літаків, але задум реалізований не був.

Однак вже у листопаді того ж року міністерство фінансів Індонезії затвердило плани щодо залучення іноземних кредитів на суму до 3,9 млрд доларів для закупівлі нових винищувачів для ВПС Індонезії.

Винищувач 4 покоління Rafale від компанії Dassault є основним авіаційним засобом ВПС Франції, ОАЕ та ще кількох країн. На 14 вузлах підвіски він може нести до 9,5 тонн озброєння, включно з далекобійними ракетами "повітря-повітря", крилатими та протикорабельними ракетами, а також високоточними бомбами.