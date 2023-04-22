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2023-04-22
У Міноборони Німеччині вважають, що їхні винищувачі – це не те, чого потребує Україна
Очільник оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус вважає, що німецькі винищувачі "мають не ті характеристики".
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у межах засідання Контактної групи у Рамштайні заявив, що німецькі винищувачі не потрібні Україні. Про це
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Пісторіус заявив, що німецькі Tornado і Eurofighter мають не ті характеристики та можливості, які б відповідали нагальним потребам ЗСУ.
Він також додав, що Німеччині також потрібні винищувачі Tornado для так званого "ядерного обміну", тобто транспортування американських ядерних бомб у разі кризи.
Михайло Яровенко, ZN.ua