Скільки заробила родина Байденів у 2022 році

Президент США та його дружина подали декларації про доходи.

Подружня пара Байденів за підсумками минулого року заробила 579514 доларів. Про це йдеться в оприлюднених деклараціях про доходи президента США та першої леді за 2022 рік, інформує ZN.ua .

© Mandel Ngan/AFP

При цьому Джо Байден виконуючи обов'язки президента 2022 року отримав 400 тисяч доларів. Джилл Байден заробила 82 335 доларів, ці кошти першої леді надійшли за викладання англійської мови у громадському коледжі Північної Віргінії. Інші доходи сім'я отримала з інвестиційних відсотків, пенсійних рахунків та соціального страхування. Також прибуток надійшов від корпорації, яка збирає президентські авторські гонорари.

Згідно з деклараціями, президент США та перша леді сплатили 137 658 доларів федерального прибуткового податку.

Для порівняння, 2021 року Байдени заробили більше, ніж 2022 року – 610,7 тисяч доларів.