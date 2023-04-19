Скільки заробила родина Байденів у 2022 році
Президент США та його дружина подали декларації про доходи.
Подружня пара Байденів за підсумками минулого року заробила 579514 доларів. Про це йдеться в оприлюднених
При цьому Джо Байден виконуючи обов'язки президента 2022 року отримав 400 тисяч доларів. Джилл Байден заробила 82 335 доларів, ці кошти першої леді надійшли за викладання англійської мови у громадському коледжі Північної Віргінії. Інші доходи сім'я отримала з інвестиційних відсотків, пенсійних рахунків та соціального страхування. Також прибуток надійшов від корпорації, яка збирає президентські авторські гонорари.
Згідно з деклараціями, президент США та перша леді сплатили 137 658 доларів федерального прибуткового податку.
Для порівняння, 2021 року Байдени заробили більше, ніж 2022 року – 610,7 тисяч доларів.
Раніше повідомлялося, що на тлі призупинення обов'язкового електронного декларування через повномасштабну війну РФ проти України поки що жоден із представників керівництва офісу президента добровільно не подав свої відомості до державного реєстру декларацій.