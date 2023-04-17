Папа Римський під час привітання на Великдень згадав про Україну

Понтифік говорив про "наших братів і сестер в Росії та Україні".

Папа Римський Франциск виголошуючи промову з нагоди Великодня згадав про війну в Україні і закликав «сумувати з приводу звірств воєн». Про це повідомляє Vatican News, інформує ZN.ua.

Папа Римський під час привітання на Великдень згадав про Україну
© unsplash/ashwinv11

"Нехай же господь буде з ними і допоможе їм досягти миру!" – зазначив понтифік.

Франциск закликав сумувати з приводу звірств воєн, що тривають нині у світі, та молитися за жертв, "просячи бога, щоб світ більше не переживав жах насильницької смерті від рук людини".

Нагадаємо, У Великодньому зверненні до вірян "Urbi et Orbi" у неділю, 9 квітня, Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні, а також попросив "пролити світло" на росіян.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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