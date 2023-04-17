Новостей.COM ⇒
2023-04-17
Папа Римський під час привітання на Великдень згадав про Україну
Понтифік говорив про "наших братів і сестер в Росії та Україні".
Папа Римський Франциск виголошуючи промову з нагоди Великодня згадав про війну в Україні і закликав «сумувати з приводу звірств воєн». Про це
© unsplash/ashwinv11
"Нехай же господь буде з ними і допоможе їм досягти миру!" – зазначив понтифік.
Франциск закликав сумувати з приводу звірств воєн, що тривають нині у світі, та молитися за жертв, "просячи бога, щоб світ більше не переживав жах насильницької смерті від рук людини".
Нагадаємо, У Великодньому зверненні до вірян "Urbi et Orbi" у неділю, 9 квітня, Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні, а також попросив "пролити світло" на росіян.
Михайло Яровенко, ZN.ua