В Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллям

Австралія – найбільший у світі експортер вугілля, і проблема зміни клімату викликає у країні серйозні розбіжності.

В австралійському штаті Новий Південний Уельс поліція затримала 50 активістів кліматичного руху Rising Tide, які зупинили потяг із вугіллям і почали викидати з нього вантаж, повідомляє ВВС.

В Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллям
© Rising Tide Newcastle / Facebook

Потяг зупинили неподалік Ньюкасла, найбільшого у світі терміналу з експорту вугілля та найбільшого порту для відвантаження сипких вантажів на східному узбережжі Австралії.

20 людей залізли на потяг, щоб розвантажити вугілля лопатами, ще 30 надавали їм підтримку.

Поліція повідомила, що 47 активістів звинуватили в порушенні залізничного коридору - їх відпустили після отримання повідомлень про явку до суду. Двох активістів також звинуватили у зловмисному завданні збитків, одного - у нападі на охоронця.

"Ми зупинили перевезення вугілля до найбільшого у світі вугільного порту, вимагаючи від ALP [правлячої Австралійської лейбористської партії] прислухатися до попереджень ООН і негайно скасувати нові вугільні проєкти", - зазначають активісти.

З початку індустріальної епохи світ уже потеплів приблизно на 1.1 °С, і температура зростатиме, якщо уряди по всьому світу не підуть на різке скорочення викидів.

Лейбористський уряд Австралії зобов'язався скоротити викиди вуглекислого газу в країні на 43% до 2030 року, проте він не виключає нових проєктів з видобутку викопного палива. Як основний засіб досягнення поставленої мети уряд розглядає схему торгівлі квотами на викиди вуглекислого газу, відому як "захисний механізм".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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