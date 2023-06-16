Готував повітряну атаку РФ на Вінницю: СБУ затримали ворожого поплічника

Чоловіка затримали під час виконання ворожого завдання.

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який готував нову російську повітряну атаку на українське місто. Про це повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Таке завдання отримав від російської спецслужби на початку червня цього року 30-річний житель Вінниці. Він відкрито підтримував збройну агресію РФ . Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зрадник згідно з інструкцією від свого російського керівництва мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій. Для виконання завдання чоловік щоденно обходив вулиці Вінниці та приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Перш за все він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт. Посіпака окупантів також розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня охорони та присутності там українських захисників. З-поміж іншого, зрадник підказував окупантам пріоритетність об’єктів, по яких РФ готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

СБУ затримали чоловіка під час виконання ворожого завдання. Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.

Правоохоронці повідомили вінничанину про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.