Готував повітряну атаку РФ на Вінницю: СБУ затримали ворожого поплічника

Чоловіка затримали під час виконання ворожого завдання.

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який готував нову російську повітряну атаку на українське місто. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Готував повітряну атаку РФ на Вінницю: СБУ затримали ворожого поплічника
© СБУ

Таке завдання отримав від російської спецслужби на початку червня цього року 30-річний житель Вінниці. Він відкрито підтримував збройну агресію РФ. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зрадник згідно з інструкцією від свого російського керівництва мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій. Для виконання завдання чоловік щоденно обходив вулиці Вінниці та приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Перш за все він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт. Посіпака окупантів також розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня охорони та присутності там українських захисників. З-поміж іншого, зрадник підказував окупантам пріоритетність об’єктів, по яких РФ готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

СБУ затримали чоловіка під час виконання ворожого завдання. Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.

Правоохоронці повідомили вінничанину про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФПід суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ
Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Україна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕСУкраїна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни вночі атакували військовий аеродром на Полтавщині. По летовищу запустили дрони та балістичні ракетиРосіяни вночі атакували військовий аеродром на Полтавщині. По летовищу запустили дрони та балістичні ракети
Столтенберг прокоментував атаку дронів на МосквуСтолтенберг прокоментував атаку дронів на Москву
Стратком про атаку дронів на Москву: "Війна, розв'язана Кремлем, повертається у Росію"Стратком про атаку дронів на Москву: "Війна, розв'язана Кремлем, повертається у Росію"
Київ пережив наймасовішу атаку дронів – таким було «вітання» росіян з днем містаКиїв пережив наймасовішу атаку дронів – таким було «вітання» росіян з днем міста
У голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була пораненаУ голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була поранена
Безпілотники атакували нафтопровід "Дружба", будівлю МВС РФ в Бєлгородской області та ТЕЦБезпілотники атакували нафтопровід "Дружба", будівлю МВС РФ в Бєлгородской області та ТЕЦ
Безпілотники атакували будівлю нафтопровідної компанії у Псковській областіБезпілотники атакували будівлю нафтопровідної компанії у Псковській області
Росія атакувала Бахмут фосфорними боєприпасами: нові кадри від ССОРосія атакувала Бахмут фосфорними боєприпасами: нові кадри від ССО
Першого заступника мера Вознесенська затримали за розкрадання бюджетуПершого заступника мера Вознесенська затримали за розкрадання бюджету
На Ільському НПЗ у Росії знову чути вибухи. РосЗМІ заявляють про атаку українського безпілотникаНа Ільському НПЗ у Росії знову чути вибухи. РосЗМІ заявляють про атаку українського безпілотника
Последние новости
Подгружаем последние новости