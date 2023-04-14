Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»

Окупанти остерігаються очікуваного українського контрнаступу.

Російські окупанти на тимчасово захопленій ЗАЕС готуються блокувати персонал на станції. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом», інформує ZN.ua.

Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»
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Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, потрібних для експлуатації Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, загарбники готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС.

Окупанти вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, загарбники не відпустять персонал Запорізької АЕС після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на станції.

В «Енергоатомі» зазначають, що подібний трюк росіяни вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді вони близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках до деокупації.

РФ захопила ЗАЕС на початку березня 2022 року. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що присутність російських терористів на території найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС – несе прямі загрози ядерній безпеці усього людства.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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