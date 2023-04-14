Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»
Окупанти остерігаються очікуваного українського контрнаступу.
Російські окупанти на тимчасово захопленій ЗАЕС готуються блокувати персонал на станції. Про це
Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, потрібних для експлуатації Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, загарбники готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС.
Окупанти вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, загарбники не відпустять персонал Запорізької АЕС після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на станції.
В «Енергоатомі» зазначають, що подібний трюк росіяни вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді вони близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках до деокупації.
РФ захопила ЗАЕС на початку березня 2022 року. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що присутність російських терористів на території найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС – несе прямі загрози ядерній безпеці усього людства.