У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом – Данілов

За словами секретаря РНБО, світова спільнота повинна добиватися повної поразки агресора.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що зголосившись на мир за умовами Росії, світ отримає "війну з російським Четвертим рейхом". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

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"Формулу Перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома. Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.

У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом", – зазначив секретар РНБО.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час спілкування з журналістами запропонував Україні віддати Росії Крим, адже він все ще вважає, що це гарантуватиме настання миру.