У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом – Данілов

За словами секретаря РНБО, світова спільнота повинна добиватися повної поразки агресора.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що зголосившись на мир за умовами Росії, світ отримає "війну з російським Четвертим рейхом". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua.

У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом – Данілов
© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Формулу Перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома. Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.

У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом", – зазначив секретар РНБО.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час спілкування з журналістами запропонував Україні віддати Росії Крим, адже він все ще вважає, що це гарантуватиме настання миру.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Керівництво Держмитниці хочуть обирати на підставі конкурсу: Рада затвердила основу реформиКерівництво Держмитниці хочуть обирати на підставі конкурсу: Рада затвердила основу реформи
Окупанти на лівобережжі Херсонської області намагаються облаштувати місця для артилерії — ОК "Південь"Окупанти на лівобережжі Херсонської області намагаються облаштувати місця для артилерії — ОК "Південь"
Данілов: «Рішення про контрнаступ ухвалять в останній момент»Данілов: «Рішення про контрнаступ ухвалять в останній момент»
Україна та Ірак домовилися про нову енергію у своїх відносинах – ЗеленськийУкраїна та Ірак домовилися про нову енергію у своїх відносинах – Зеленський
Президент Бразилії іде до Китаю говорити про війну в УкраїніПрезидент Бразилії іде до Китаю говорити про війну в Україні
Данілов: Путін помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на УкраїнуДанілов: Путін помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну
ЗСУ знищили нову російську РЛС "Реп'яшок" – відеоЗСУ знищили нову російську РЛС "Реп'яшок" – відео
Макрон про війну в Україні: "Зараз ще не час для переговорів"Макрон про війну в Україні: "Зараз ще не час для переговорів"
США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен МакколСША готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
Зеленський: деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світуЗеленський: деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу
Последние новости
Подгружаем последние новости