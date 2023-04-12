ФСБ РФ систематично намагається вербувати в Естонії українських біженців

Поліція безпеки Естонії розповіла про роботу російських спецслужб.

Федеральна служба безпеки РФ систематично намагається вербувати воєнних біженців, які прибувають до Естонії. Про це повідомляє ERR, посилаючись на щорічник Поліції безпеки Естонії (КаПо), інформує ZN.ua.

Згідно з даними КаПо, після ескалації війни на території України з кінця лютого і до кінця 2022 року за захистом в Естонії звернулися 45 тисяч українських біженців.

З розмов з біженцями чітко простежується активна діяльність російської ФСБ проти українців на території РФ та на тимчасово окупованих територіях.

«Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих та небезпечних для Росії осіб», - йдеться у звіті.

Зазначається, що українців допитують, обшукують їхнє майно, переглядають засоби зв'язку, а також іноді застосовують погрози та насильство.

До Департаменту поліції безпеки зверталися як воєнні біженці, так і естонці, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності розвідки РФ з початку війни.

Зокрема, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують РФ по роботі. При перетині кордону їх запитували про ставлення до Росії і до «спеціальної військової операції» проти України, а також про можливі переслідування росіян в Естонії.

Агенти російської ФСБ записують ці розмови на камеру відкрито чи таємно.

Поліція безпеки Естонії вважає, що в майбутньому така діяльність, ймовірно, стане більш інтенсивною, оскільки під час війни потреба політичного та військового керівництва РФ в інформації вища, ніж зазвичай, а до розвідки ставляться підвищені очікування.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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