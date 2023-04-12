ФСБ РФ систематично намагається вербувати в Естонії українських біженців

Поліція безпеки Естонії розповіла про роботу російських спецслужб.

Федеральна служба безпеки РФ систематично намагається вербувати воєнних біженців, які прибувають до Естонії. Про це повідомляє ERR , посилаючись на щорічник Поліції безпеки Естонії (КаПо), інформує ZN.ua .

Згідно з даними КаПо, після ескалації війни на території України з кінця лютого і до кінця 2022 року за захистом в Естонії звернулися 45 тисяч українських біженців.

З розмов з біженцями чітко простежується активна діяльність російської ФСБ проти українців на території РФ та на тимчасово окупованих територіях.

«Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих та небезпечних для Росії осіб», - йдеться у звіті.

Зазначається, що українців допитують, обшукують їхнє майно, переглядають засоби зв'язку, а також іноді застосовують погрози та насильство.

До Департаменту поліції безпеки зверталися як воєнні біженці, так і естонці, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності розвідки РФ з початку війни.

Зокрема, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують РФ по роботі. При перетині кордону їх запитували про ставлення до Росії і до «спеціальної військової операції» проти України, а також про можливі переслідування росіян в Естонії.

Агенти російської ФСБ записують ці розмови на камеру відкрито чи таємно.