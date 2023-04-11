Витік секретних даних Пентагону не вплине на допомогу Україні – Білий дім

США мають намір продовжувати підтримувати нашу державу.

Підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки не зазнає впливу внаслідок витоку секретних документів, які зокрема стосуються оборонної допомоги нашій державі, запевнив Координатор Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу , інформує ZN.ua .

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"Ми продовжуємо підтримувати Україну. І ця позиція не зміниться", – наголосив він, відповідаючи на запитання.

Кірбі додав, що допомога триватиме “стільки, скільки буде потрібно”, як і обіцяв президент США Джо Байден.