Витік секретних даних Пентагону не вплине на допомогу Україні – Білий дім

США мають намір продовжувати підтримувати нашу державу.

Підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки не зазнає впливу внаслідок витоку секретних документів, які зокрема стосуються оборонної допомоги нашій державі, запевнив Координатор Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, інформує ZN.ua.

Витік секретних даних Пентагону не вплине на допомогу Україні – Білий дім
© U.S. Secretary of Defense/flickr

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. І ця позиція не зміниться", – наголосив він, відповідаючи на запитання.

Кірбі додав, що допомога триватиме “стільки, скільки буде потрібно”, як і обіцяв президент США Джо Байден.

Про витік таємних документів, які були опубліковані в соціальних мережах, стало відомо наприкінці минулого тижня. У них були описані плани Штатів і НАТО щодо посилення української армії перед запланованим контрнаступом у межах протистояння вторгненню РФ. Згодом в мережі виявили нову партію даних, які можуть детально розповідати секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю.


Максим Царук, ZN.ua





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