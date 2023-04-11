Витік секретних даних Пентагону не вплине на допомогу Україні – Білий дім
США мають намір продовжувати підтримувати нашу державу.
Підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки не зазнає впливу внаслідок витоку секретних документів, які зокрема стосуються оборонної допомоги нашій державі, запевнив Координатор Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час
"Ми продовжуємо підтримувати Україну. І ця позиція не зміниться", – наголосив він, відповідаючи на запитання.
Кірбі додав, що допомога триватиме “стільки, скільки буде потрібно”, як і обіцяв президент США Джо Байден.
Про витік таємних документів, які були опубліковані в соціальних мережах, стало відомо наприкінці минулого тижня. У них були описані плани Штатів і НАТО щодо посилення української армії перед запланованим контрнаступом у межах протистояння вторгненню РФ. Згодом в мережі виявили нову партію даних, які можуть детально розповідати секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю.