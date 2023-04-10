Україна отримала боєприпаси та дрони у новій партії військової допомоги від Німеччини

Додаткова підтримка включає також інші види техніки.

Німеччина доставила в Україну додаткову партію оборонної підтримки для протистояння російському вторгненню. Нова допомога включає боєприпаси, розвідувальні безпілотники, транспортні засоби та іншу техніку, свідчить оновлення на сайті уряду ФРН, інформує ZN.ua.

Україна отримала боєприпаси та дрони у новій партії військової допомоги від Німеччини
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Згідно з доповненими даними, протягом останнього тижня Берлін передав Києву:

  • ще одну броньовану інженерну машини Dachs, створену на шасі бойового танка Leopard 1;
  • вісім вантажівок для бездоріжжя Zetros;
  • вісім мобільних антенних систем;
  • вісім розвідувальних дронів;
  • ще 23520 боєприпасів калібру 40 мм.

Усі ці позиції вже поставлялися Україні з боку Німеччини раніше. Загальна кількість наданих Dachs тепер зросла до чотирьох, Zetros – до 60, мобільних антенних систем – до 42, розвідувальних БПЛА – до 34, а 40-мм боєприпасів – до 83520.


Максим Царук, ZN.ua





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