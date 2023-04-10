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2023-04-10
Україна отримала боєприпаси та дрони у новій партії військової допомоги від Німеччини
Додаткова підтримка включає також інші види техніки.
Німеччина доставила в Україну додаткову партію оборонної підтримки для протистояння російському вторгненню. Нова допомога включає боєприпаси, розвідувальні безпілотники, транспортні засоби та іншу техніку, свідчить оновлення на
Фото ілюстративне© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Згідно з доповненими даними, протягом останнього тижня Берлін передав Києву:
- ще одну броньовану інженерну машини Dachs, створену на шасі бойового танка Leopard 1;
- вісім вантажівок для бездоріжжя Zetros;
- вісім мобільних антенних систем;
- вісім розвідувальних дронів;
- ще 23520 боєприпасів калібру 40 мм.
Усі ці позиції вже поставлялися Україні з боку Німеччини раніше. Загальна кількість наданих Dachs тепер зросла до чотирьох, Zetros – до 60, мобільних антенних систем – до 42, розвідувальних БПЛА – до 34, а 40-мм боєприпасів – до 83520.
Максим Царук, ZN.ua