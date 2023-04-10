Україна отримала боєприпаси та дрони у новій партії військової допомоги від Німеччини

Додаткова підтримка включає також інші види техніки.

Німеччина доставила в Україну додаткову партію оборонної підтримки для протистояння російському вторгненню. Нова допомога включає боєприпаси, розвідувальні безпілотники, транспортні засоби та іншу техніку, свідчить оновлення на сайті уряду ФРН, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Згідно з доповненими даними, протягом останнього тижня Берлін передав Києву:

ще одну броньовану інженерну машини Dachs, створену на шасі бойового танка Leopard 1;

вісім вантажівок для бездоріжжя Zetros;

вісім мобільних антенних систем;

вісім розвідувальних дронів;

ще 23520 боєприпасів калібру 40 мм.

Усі ці позиції вже поставлялися Україні з боку Німеччини раніше. Загальна кількість наданих Dachs тепер зросла до чотирьох, Zetros – до 60, мобільних антенних систем – до 42, розвідувальних БПЛА – до 34, а 40-мм боєприпасів – до 83520.