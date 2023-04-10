Рада закликала членів НАТО сприяти прискоренню вступу України до Альянсу

Верховна Рада затвердила звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору та парламентської асамблеї НАТО із закликом сприяти прискоренню вступу України до Альянсу. За проект постанови на засіданні 10 квітня проголосували 352 депутати, інформує ZN.ua.

Рада закликала членів НАТО сприяти прискоренню вступу України до Альянсу
© Василь Артюшенко, ZN.UA

У заяві Верховна Рада, зокрема, закликає парламенти держав-членів НАТО та парламентську асамблею НАТО виконати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України, а членів альянсу закликають сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО у Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

«Закликаємо уповноважити уряди своїх держав на вжиття всіх заходів для скликання у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю Президента України Володимира Зеленського», - йдеться в заяві.

Зазначимо, що 4 квітня вперше за шість років відбулось засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів, яке на вищму рівні впродовж багатьох років блокувала Угорщина.


Ірина Знась, ZN.ua





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