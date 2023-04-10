Рада закликала членів НАТО сприяти прискоренню вступу України до Альянсу

Верховна Рада затвердила звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору та парламентської асамблеї НАТО із закликом сприяти прискоренню вступу України до Альянсу. За проект постанови на засіданні 10 квітня проголосували 352 депутати, інформує ZN.ua .

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У заяві Верховна Рада, зокрема, закликає парламенти держав-членів НАТО та парламентську асамблею НАТО виконати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України, а членів альянсу закликають сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО у Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

«Закликаємо уповноважити уряди своїх держав на вжиття всіх заходів для скликання у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю Президента України Володимира Зеленського», - йдеться в заяві.

Зазначимо, що 4 квітня вперше за шість років відбулось засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів, яке на вищму рівні впродовж багатьох років блокувала Угорщина.