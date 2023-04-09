Чому витік секретних документів Пентагону досі циркулює в соцмережах – NYT

Йдеться передусім про Twitter та Discord, чати якого не керуються компанією, як, наприклад, стрічка Facebook. Тож розповсюдження документів Пентагону було б важко помітити.

Twitter і платформа обміну миттєвими повідомленнями Discord мають різну політику конфіденційності, яка могла спонукати їх видалити витік секретних документів Пентагону. Останній за словами чиновників адміністрації Байдена, розкриває ключову інформацію про операції зі збору розвідданих США, йдеться в матеріалі New York Times.

Але сірі зони в цій внутрішній політиці і нерівномірне її дотримання роблять незрозумілим, як керівники цих компаній вирішать усунути розбіжності в цьому питанні, інформує ZN.ua .

Станом на суботу Twitter продовжував розміщувати твіти з секретними документами Пентагону, деякі з яких були доступні принаймні з середи. Немає жодних ознак того, що Ілон Маск, який купив Twitter майже півроку тому, вживатиме якихось заходів проти твітів із секретними документами.

Двома днями раніше Маск, здається, саркастично відповів на твіт про витік. «Так, ви можете повністю видалити речі з Інтернету — це працює ідеально і взагалі не привертає увагу до того, що ви намагалися приховати», — написав він.

На Discord, платформі обміну повідомленнями, популярною серед гравців у відеоігри, документи Пентагону могли поширюватися ще в березні. Оскільки чат-групи Discord не керуються безпосередньо компанією, як стрічка Facebook або Twitter, розповсюдження документів Пентагону було б важко помітити.

Маск не відповів на запит про коментар у суботу, а Discord відмовився від коментарів. Невідомо, чи попросили компанії, які розташовані в Сполучених Штатах, видалити матеріали Пентагону.

У минулому Twitter міг видаляти матеріали відповідно до правил , які забороняють публікацію та розповсюдження "зламаних" даних, повідомили The New York Times двоє колишніх керівників. Згідно з цією політикою, Twitter видалятиме твіти з «реальними або синтезованими зламаними матеріалами» або розміщуватиме попереджувальні мітки на матеріалі. Деякі матеріали Пентагону, які поширюються в соціальних мережах, могли бути підроблені.

Але були застереження щодо правил Twitter , оскільки вони були описані в документі про політику, який востаннє оновлювався в жовтні 2020 року. Правила дозволяли винятки для матеріалів, які є основою для звітів інформаційних агентств. І дебати всередині компаній соціальних медіа про те, що дозволити в Інтернеті, часто були схожі на дискусії традиційних медіа про те, чи витік або зламаний матеріал становить достатній суспільний інтерес, щоб виправдати публікацію.

У суботу не було зрозуміло, чи були матеріали Пентагону зламані чи навмисно злиті — поширені зображення були фотографіями документів. Документи могли потрапити в сіру зону, яка, принаймні в минулому, призвела б до обговорення між працівниками комплаєнсу всередині компанії щодо того, чи мають вони право на видалення.

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Twitter використав свою політику щодо зламаних матеріалів, щоб заблокувати поширення статті в New York Post у жовтні 2020 року, у якій говорилося, що ФБР вилучило комп’ютер, який нібито належав сину Джозефа Р. Байдена-молодшого Хантеру Байдену. Пізніше керівники Twitter , включаючи тодішнього виконавчого директора Джека Дорсі, назвали це рішення помилкою .

Колишні керівники, які говорили з The Times на умовах анонімності через побоювання помсти з боку пана Маска, сказали, що Twitter часто отримує повідомлення про можливі порушення своєї політики від урядових організацій США .

Але з моменту придбання компанії в жовтні пан Маск скоротив групи, відповідальні за модерацію, і понад 75 відсотків із 7500 співробітників Twitter були звільнені або пішли. Елла Ірвін, керівник відділу довіри та безпеки Twitter , не відразу відповіла на запити про коментарі.

Twitter видалив або запобіг розповсюдженню контенту за вказівкою урядів, як-от Індії, та за примхою пана Маска.

Минулого тижня Twitter також почав регулювати розповсюдження та залучення посилань на Substack , інформаційну платформу, після того, як стартап представив сервіс, схожий на Twitter . У п’ятницю багато авторів Substack виявили, що твіти з посиланнями на їхні сторінки Substack не можна лайкати чи ретвітувати.

Популярність Discord різко зросла під час пандемії , вийшовши за рамки свого коріння відеоігор. До кінця 2021 року платформа налічувала понад 150 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Discord надає так звані сервери, які, по суті, є чатами, де люди можуть обговорювати свої захоплення та обмінюватися повідомленнями один з одним або приєднуватися до аудіодзвінків. Деякі сервери є загальнодоступними та містять тисячі людей, тоді як інші, наприклад сервери, створені лише для групи друзів, є приватними.

Ця домовленість дозволила Discord процвітати, але також призвела до проблем із шкідливим вмістом. Забезпечення того, щоб користувачі Discord дотримувалися політики платформи та утримувалися від публікації невідповідних або сумнівних матеріалів, здебільшого покладено на особи, які створюють сервери, деякі з яких заміщають членів серверних спільнот, щоб допомогти забезпечити дотримання правил.

Приватний характер деяких із цих груп означає, що вони можуть легко уникнути виявлення чи модерування.

У 2017 році білі націоналісти організували мітинг « Unite the Right » у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, на ультраправих серверах Discord. Керівники компанії знали, що білі націоналісти використовують платформу , але не прибрали їх до закінчення мітингу .

У Discord заявили, що відтоді посилили свою команду модераторів контенту, а виконавчий директор компанії Джейсон Сітрон сказав в інтерв’ю 2021 року, що 15 відсотків його співробітників працювали в командах довіри та безпеки.

Тим не менш, компанія не виявила повідомлень Discord на приватному сервері, розміщеному стрілком , який убив 10 людей у ??продуктовому магазині в Баффало минулої весни. У повідомленнях стрілок публікував расистські висловлювання та детально описував, як він планував здійснити напад. Після стрілянини Discord заявила, що розслідує публікації та співпрацює з правоохоронними органами.

У своєму останньому звіті про прозорість , який охоплює останні три місяці 2022 року, Discord заявив, що вимкнув понад 150 000 облікових записів за порушення політики, починаючи від «переслідування та залякування» до «експлуатації та небажаного вмісту». За словами компанії, кількість облікових записів, які вона відключила, зменшилася на 17 відсотків порівняно з трьома місяцями раніше.