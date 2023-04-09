Кремль намагається вдавати, що контролює ситуацію на окупованих територіях — британська розвідка

Зокрема, 5 квітня 2023 року президент Росії Владімір Путін провів повне засідання Ради безпеки РФ - перший такий захід з жовтня 2022 року.
Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Росії Владімір Колокольцев, який обговорив питання «відновлення, забезпечення правопорядку та громадського порядку» на незаконно анексованих територіях України.
«Вибір Колокольцева в ролі головного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується», - зазначається у зведенні.
Насправді ж значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян, додали аналітики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2023.
У жовтні 2022 року Росія закріпила анексію чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - у своїй Конституції. Перші дві РФ вирішила "включити у свій склад" як "ДНР" і "ЛНР", а Херсонщину й Запоріжжя загарбники залишили областями.