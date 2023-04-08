США продадуть неназваним союзникам ракети JAGM та Hellfire

Вони будуть виготовлені до 2025-го року.

Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на постачання ракет JAGM та HELLFIRE, які використовуються для ураження наземних цілей з повітря. Про це оборонний концерн повідомив у пресрелізі, інформує ZN.ua.

США продадуть неназваним союзникам ракети JAGM та Hellfire
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Вартість замовлення складає 439 мільйонів доларів. Цей контракт не тільки підтримує стійке виробництво, а і є першим спільним контрактом на виробництво від уряду США для JAGM та HELLFIRE. Угода є довгостроковою, а замовлення стане реалізацією його першого річного опціону.

"Цей контракт поряд з торішнім рішенням JAGM про повномасштабне виробництво демонструє впевненість армії у бойовій ефективності та захисних можливостях нашого продукту, включаючи його потенціал довговічності завдяки підтримці збільшення виробництва", – сказав представник Lockheed Martin.

Угода містить ще три опціони. З їхньою реалізацією вартість контракту зросте до 4,5 млрд доларів протягом наступних чотирьох років. Очікується, що роботи будуть завершені до 30 вересня 2025 року.

Постачання здійснюватимуть військовим США, а також закордонним замовникам в рамках програми "Іноземні військові продажі". Повідомляється, що комбінований контракт забезпечить гнучкість та спростить закупівлю ракет обох типів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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