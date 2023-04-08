РФ програла вибори до трьох органів ООН

Голосування відбулося в Економічній і соціальній раді ООН.

Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об'єднаних Націй. Це свідчить про те, що опозиція до її вторгнення в Україну залишається сильною, пише AP, інформує ZN.ua.

РФ програла вибори до трьох органів ООН
© Радио Свобода

Голосування в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), яка складається з 54 членів, відбулося після схвалення Генеральною Асамблеєю ООН, що складається з 193 членів, шести необов'язкових до виконання резолюцій щодо вторгнення Росії. Остання, від 23 лютого, схвалена напередодні річниці вторгнення - закликала Москву припинити бойові дії і вивести свої війська.

Під час голосування в ЕКОСОР Росія зазнала поразки від Румунії за місце в Комісії зі становища жінок. РФ також програла Естонії в боротьбі за членство у виконавчій раді дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ. Також Росія зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії з попередження злочинності та кримінального правосуддя.

«Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОР, що жодна країна не повинна займати посади в критично важливих органах ООН, коли вони грубо порушують Статут ООН», - заявила представниця США Лінда Томас-Грінфілд після голосування.

Під час голосування за членів 14 комісій, рад та експертних груп, які контролює ЕКОСОР, Росія була обрана до Комісії з соціального розвитку шляхом акламації, від чого відмежувалися Сполучені Штати та Велика Британія, заявивши, що російське вторгнення порушує міжнародне право та територіальну цілісність України. За таким же спрощеним шляхом Росія була обрана до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня РФ головує в Раді безпеки ООН. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що цей статус РФ підходить до дати – Дня сміху. МЗС України назвало це «найгіршим першоквітневим жартом». Роль голови Радбезу Росія виконуватиме місяць, після чого головування перейде до Швейцарії.

За даними ЗМІ, такі країни, як США, Британія та Франція можуть знизити рівень свого представництва в Раді безпеки на час головування РФ, але про бойкот або протест не йдеться.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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