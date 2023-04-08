Окупанти формують «живі щити» з цивільних на півдні через страх контрнаступу ЗСУ
На тимчасово окупованій частині півдня України продовжується насильницька евакуація.
Російські війська продовжують насильницьку евакуацію на тимчасово окупованій частині півдня України, заявила в
“Там продовжується насильницька евакуація людей, складаються списки, триває насильницька паспортизація. Вони (окупанти — ред.), самі маючи нестійку внутрішню моральну позицію, - бо всі перелякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять, але вони не знають, звідки його очікувати, - намагаються зімітувати турботу про людей”, - наголосила речниця.
Гуменюк зазначила, так звана турбота проявляється в тому, щоб перевести населення в ті місця, де військові РФ планують розташовувати свої підрозділи і прикриватися жителями як живим щитом.