Окупанти формують «живі щити» з цивільних на півдні через страх контрнаступу ЗСУ

На тимчасово окупованій частині півдня України продовжується насильницька евакуація.

Російські війська продовжують насильницьку евакуацію на тимчасово окупованій частині півдня України, заявила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, інформує ZN.ua .

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“Там продовжується насильницька евакуація людей, складаються списки, триває насильницька паспортизація. Вони (окупанти — ред.), самі маючи нестійку внутрішню моральну позицію, - бо всі перелякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять, але вони не знають, звідки його очікувати, - намагаються зімітувати турботу про людей”, - наголосила речниця.