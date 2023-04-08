Окупанти формують «живі щити» з цивільних на півдні через страх контрнаступу ЗСУ

На тимчасово окупованій частині півдня України продовжується насильницька евакуація.

Російські війська продовжують насильницьку евакуацію на тимчасово окупованій частині півдня України, заявила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, інформує ZN.ua.

Окупанти формують «живі щити» з цивільних на півдні через страх контрнаступу ЗСУ
© Минобороны РоSSии/t.me

“Там продовжується насильницька евакуація людей, складаються списки, триває насильницька паспортизація. Вони (окупанти — ред.), самі маючи нестійку внутрішню моральну позицію, - бо всі перелякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять, але вони не знають, звідки його очікувати, - намагаються зімітувати турботу про людей”, - наголосила речниця.

Гуменюк зазначила, так звана турбота проявляється в тому, щоб перевести населення в ті місця, де військові РФ планують розташовувати свої підрозділи і прикриватися жителями як живим щитом.


Анна Конюченко, ZN.ua





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