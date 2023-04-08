Мін'юст США розслідує витоки секретних даних Пентагону

Щоправда, досі виникають питання, на скільки правдиві злиті документи.

Міністерство юстиції США почало розслідування щодо можливого зливу в соцмережі секретних документів Пентагону, які містять деталі допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, передає AP. Вказано, що ці документи могли бути змінені або ж використані як частина дезінформаційної кампанії, інформує ZN.ua .

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Речниця Пентагону Сабріна Сінгх ввечері, 7 квітня, заявила, що Міністерство оборони США «офіційно передало» справу до Мін’юсту для розслідування. В останньому ж заявили, що «спілкувалися з Міністерством оборони щодо цього питання та розпочали розслідування».

Саме розслідування проводиться на фоні того, що продовжують виникати питання про походження та дійсність документів. Оскільки повідомлення свідчать про те, що в соціальних мережах почали з’являтися нові витоки даних.

Проте, якщо опубліковані документи якоюсь мірою правдиві, витік секретних даних викликає занепокоєння та питання про те, яка ще інформація про війну в Україні — чи будь-який майбутній наступ — може бути поширена. Представники США не надали жодних пояснень щодо походження документів, їх автентичності або того, хто насправді був першим, хто опублікував їх в Інтернеті.

Нагадаємо, спочатку The New York Times повідомило, що 1 березня у Twitter і Telegram опублікували нібито засекречені військові документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо підготовки Сил оборони перед запланованим контрнаступом на російські війська. Зараз у Пентагоні триває розслідування.

В офісі президента, ГУР МОУ та Раді нацбезпеки та оборони заявили, що злиті документи були несправжніми. Зокрема, представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що «останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі».

Наступного дня у мережі з’явилася нова партія секретних документів, які, схоже, детально описують секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю. Аналітики вважають, що, масштаб витоку — було отримано понад 100 документів — разом із конфіденційністю самих документів може завдати величезної шкоди. Високопоставлені співробітники розвідки назвали витік «кошмаром для так званої групи «П’яти очей»: Сполучених Штатів, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Канади, які активно діляться розвідданими.