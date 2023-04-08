Ігнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшою

Він нагадав, що Україні необхідні Patriot, Samp-t, а також сучасні літаки покоління "4+".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджає українців про нову небезпеку, пов'язану з російськими авіабомбами. Річ у тім, що окупанти виготовляють новий вид такого озброєння вагою 1,5 тонни, тоді як Сили оборони досі не мають чим їх збивати, інформує ZN.ua .

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Під час телемарафону Ігнат розповів, що нещодавно глава МО РФ Сєргєй Шойгу демонстративно їздив на підприємство, де їх виробляють. Ймовірно, ці бомби також будуть оснащені крилами та GPS-навігацією.

"Півторатонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти – це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще - це сучасні літаки F-16 або інші покоління "4+", здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах, - розповідає Ігнат. - Ворог застосовує ці бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, які їх запускають".