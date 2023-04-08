Китай намагається одночасно займати дві сторони – Блінкен
За словами державного секретаря США, КНР з одного боку демонструє себе, як миротворця, а з іншого – розповсюджує пропаганду РФ.
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Китай займе правильну позицію і зможе вплинути на Росію щодо війни в Україні і встановленні справедливого миру. Про це
"Я вважаю, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати Росію різними способами – риторично доводячи свої аргументи в міжнародних інституціях, просуваючи російську пропаганду. І, як ми говорили кілька тижнів тому, навіть розглядаючи можливість надання Росії летальної допомоги", – зазначив Блінкен.
За його словами, Китай має відносини з Росією, які дають йому певні важелі впливу.
"Я не хочу це перебільшувати, але вони мають певні важелі впливу. Росія все більше залежить від Китаю. Це молодший партнер у цих відносинах. Тож ми сподіваємося, що Китай буде використовувати той голос, який він має щодо Росії, та важелі впливу, щоб вона рухалася до справедливого і міцного миру", – сказав глава Держдепу.
"По-перше, деякі ідеї миру, які китайці виклали на стіл, є позитивними. Дійсно, вони відображають те, що багато з нас говорили протягом тривалого часу. Але насамперед слід зосередитися на такому елементі, як суверенітет. Китай має переконати Росію поважати суверенітет України та повернути територію, яку вона захопила силою із порушенням Статуту ООН, з порушенням суверенітету України", – додав Блінкен, коментуючи китайський "мирний план".