Китай намагається одночасно займати дві сторони – Блінкен

За словами державного секретаря США, КНР з одного боку демонструє себе, як миротворця, а з іншого – розповсюджує пропаганду РФ.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Китай займе правильну позицію і зможе вплинути на Росію щодо війни в Україні і встановленні справедливого миру. Про це повідомляє Euronews, інформує ZN.ua .

"Я вважаю, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати Росію різними способами – риторично доводячи свої аргументи в міжнародних інституціях, просуваючи російську пропаганду. І, як ми говорили кілька тижнів тому, навіть розглядаючи можливість надання Росії летальної допомоги", – зазначив Блінкен.

За його словами, Китай має відносини з Росією, які дають йому певні важелі впливу.

"Я не хочу це перебільшувати, але вони мають певні важелі впливу. Росія все більше залежить від Китаю. Це молодший партнер у цих відносинах. Тож ми сподіваємося, що Китай буде використовувати той голос, який він має щодо Росії, та важелі впливу, щоб вона рухалася до справедливого і міцного миру", – сказав глава Держдепу.