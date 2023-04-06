Контрнаступати на Москву буде простіше, ніж на окуповані території: як ЗСУ можуть скористатися ситуацією

Дійти до Москви і знищити центр прийняття рішень цілком під силу українським військам, якщо це буде доцільно.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі радіо НВ.

"Просто рушити у бік Брянської чи Білгородської області немає жодного сенсу, якщо не дійти до Москви та знищити центр ухвалення рішень.

Дійти туди справді можна. 450 км - це удвічі менше, ніж лінія фронту нашого (більше 1000 км). Якщо наші війська іноді перекидаються з-під Херсона на Куп'янськ та назад. Так ось відстань до Москви – приблизно половина цієї відстані. Можна туди зганяти і назад, доки наші війська з Херсона на Куп'янськ перекидаються.

Якщо таке завдання стоятиме, то в принципі вона здійсненна виходячи з певних моментів, пов'язаних з тим, що росіяни абсолютно не зміцнили. Вони зміцнили Донбас, частину Запорізької області, частину Херсонської, Крим набагато більше, ніж пряма відстань з України до Москви. Там воно взагалі ніяк не укріплене.

Тому може бути такого роду виконуватись завдання, якщо воно буде доцільним", - зазначив Роман Світан.