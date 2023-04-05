США розглядають можливість укладення проміжної ядерної угоди з Іраном

США розглядають можливість відновлення спрямованих на досягнення проміжної угоди щодо ядерної програми Тегерана переговорів з Іраном, на тлі того, що Ісламська Республіка пришвидшує процес збагачення урану, а переговори про відновлення JCPOA 2015 року зупинилися, пише Axios.

Видання повідомляє, що американські офіційні особи поінформували своїх колег в Ізраїлі, Франції, Великій Британії та Німеччині, що вони обмірковують можливість запропонувати угоду, згідно з якою Тегеран обмежить ядерне збагачення вище 60 відсотків чистоти — показник, який наближається до збройового класу — в обмін на пом’якшення санкцій.

За даними ізраїльських та західних дипломатів, переговори з цього питання почалися в січні, а союзники були поінформовані в лютому.

Також зазначається, що посередники передали Ірану проєкт потенційної угоди, проте Тегеран не погоджується, наполягаючи на повному знятті санкцій.

Білий дім не став коментувати те, що вони назвали «чутками». Представники Ради національної безпеки заявили, що президент США Джо Байден прагне зупинити Іран, і що в адміністрації досі вірять у те, що дипломатія є «найкращим способом досягнення цієї мети».

Речник додав, що адміністрація готується до всіх можливих варіантів і непередбачених обставин у повній координації зі своїми партнерами та союзниками, включаючи Ізраїль.