США розглядають можливість укладення проміжної ядерної угоди з Іраном

Про це повідомляють дипломатичні джерела.

США розглядають можливість укладення проміжної ядерної угоди з Іраном

США розглядають можливість відновлення спрямованих на досягнення проміжної угоди щодо ядерної програми Тегерана переговорів з Іраном, на тлі того, що Ісламська Республіка пришвидшує процес збагачення урану, а переговори про відновлення JCPOA 2015 року зупинилися, пише Axios.

Видання повідомляє, що американські офіційні особи поінформували своїх колег в Ізраїлі, Франції, Великій Британії та Німеччині, що вони обмірковують можливість запропонувати угоду, згідно з якою Тегеран обмежить ядерне збагачення вище 60 відсотків чистоти — показник, який наближається до збройового класу — в обмін на пом’якшення санкцій.

За даними ізраїльських та західних дипломатів, переговори з цього питання почалися в січні, а союзники були поінформовані в лютому.

Також зазначається, що посередники передали Ірану проєкт потенційної угоди, проте Тегеран не погоджується, наполягаючи на повному знятті санкцій.

Білий дім не став коментувати те, що вони назвали «чутками». Представники Ради національної безпеки заявили, що президент США Джо Байден прагне зупинити Іран, і що в адміністрації досі вірять у те, що дипломатія є «найкращим способом досягнення цієї мети».

Речник додав, що адміністрація готується до всіх можливих варіантів і непередбачених обставин у повній координації зі своїми партнерами та союзниками, включаючи Ізраїль.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
Посол України в Німеччині назвав цинічною «мирну ініціативу» колишніх політиків СДПНПосол України в Німеччині назвав цинічною «мирну ініціативу» колишніх політиків СДПН
Блок рекламы


Похожие новости
Шкодую, що змусив Україну відмовитись від ядерної зброї — Білл КлінтонШкодую, що змусив Україну відмовитись від ядерної зброї — Білл Клінтон
США поки не бачать ознак переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі – КірбіСША поки не бачать ознак переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі – Кірбі
Франція вимагає переглянути угоду РФ та Білорусі про розміщення ядерної зброїФранція вимагає переглянути угоду РФ та Білорусі про розміщення ядерної зброї
Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі є загрозою європейській безпеці — БоррельРозміщення ядерної зброї РФ у Білорусі є загрозою європейській безпеці — Боррель
Росія заявила, що провела тристоронні військово-морські навчання з Китаєм та Іраном в Аравійському моріРосія заявила, що провела тристоронні військово-морські навчання з Китаєм та Іраном в Аравійському морі
Туреччина виступає за продовження зернової угоди на 120 днівТуреччина виступає за продовження зернової угоди на 120 днів
В Кремлі продовження зернової угоди назвали «жестом доброї волі»В Кремлі продовження зернової угоди назвали «жестом доброї волі»
Заяви Росії суперечать умовам зернової угоди — КубраковЗаяви Росії суперечать умовам зернової угоди — Кубраков
Київ та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони ТуреччиниКиїв та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони Туреччини
Як Іран готувався до купівлі російських Су-35: фото з супутника та деталі угодиЯк Іран готувався до купівлі російських Су-35: фото з супутника та деталі угоди
Последние новости
Подгружаем последние новости