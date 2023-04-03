США продадуть Польщі 24 винищувачі п'ятого покоління за один долар — ЗМІ

Раніше цей вид літаків ніколи не експортувався.

США продадуть Польщі 24 винищувачі п'ятого покоління за один долар — ЗМІ
© military.com

Міністерство оборони США погодилося продати Польщі 24 винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor за один долар. Така процедура готувалася більше року, і призначена як компенсація за польські винищувачі МіГ-29, передані Україні. Про це повідомляє Defence24.pl.

Польща може стати другою країною у світі після США, яка буде використовувати два типи літаків п'ятого покоління. Ця поставка не відміняє вже укладену угоду про закупівлю інших літаків п'ятого покоління F-35. Більше того, винищувачі F-22 раніше ніколи не експортувалися з США. Відомо, що дані борти мали бути виведені зі складу ВПС Штатів найближчим часом.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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