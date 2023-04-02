Гризлов повідомив, де буде розміщена російська ядерна зброя в Білорусі

Зброю розмістять ближче до західних кордонів.

Гризлов повідомив, де буде розміщена російська ядерна зброя в Білорусі

Посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявив про те, що до 1 липня буде підготовлено сховище в Білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї.

За його словами, російська ядерна зброя буде присунута до західних кордонів "союзної держави".

«Воно (сховище - ред.) буде присунуте до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, попри шум у Європі та США», – заявив Гризлов, передає "Белта".

Він також із радістю зазначив, що на Заході обговорюють розміщення ядерної зброї в Білорусі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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