Шольц назвав нову передумову закінчення війни Росії проти України

Війна, на його думку, не закінчиться найближчим часом.

Загарбницька війна Росії проти України триватиме до тих пір, поки президент РФ Владімір Путін не зрозуміє – анексувати значну частину української території він просто не має сил. Так вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає ntv.

"Ми повинні бути готові гарантувати підтримку протягом тривалого часу", - сказав він під час зустрічі з громадянами у своєму виборчому окрузі в Потсдамі.

Додав: "Єдиною основою для всього є усвідомлення Росією того, що вона не може просто анексувати значну частину української території, як вона намагається зробити зараз".

Коли це усвідомлення прийде, тільки тоді можна буде прийти до врегулювання військової ситуації, сказав Шольц.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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