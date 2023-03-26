Європа не буде у безпеці, поки у Росії є ядерна зброя – ICAN

За допомогою ядерної зброї Путін прикриває свою поведінку, вважає голова ICAN

Європа не буде у безпеці, поки у Росії є ядерна зброя – ICAN
© unsplash/radragon

Голова міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) Даніель Гоґста розкритикував заяву президента Росії Владіміра Путіна про домовленність з Мінськом про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії, пише The Gardian.

"Поки президент Путін володіє ядерною зброєю, Європа не може бути в безпеці. Поки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку".


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





Интересные новости
Канадає підготує аеродроми для винищувачів F-35Канадає підготує аеродроми для винищувачів F-35
FT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означаєFT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означає
Newsweek: Україна готує весняний контрнаступ з обмеженою кількістю західної зброїNewsweek: Україна готує весняний контрнаступ з обмеженою кількістю західної зброї
Євросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу РосіїЄвросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу Росії
Росія знову погрожує світові «ядерним апокаліпсисом»Росія знову погрожує світові «ядерним апокаліпсисом»
Блок рекламы


Похожие новости
США поки не бачать ознак переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі – КірбіСША поки не бачать ознак переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі – Кірбі
The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКСThe Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС
Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі є загрозою європейській безпеці — БоррельРозміщення ядерної зброї РФ у Білорусі є загрозою європейській безпеці — Боррель
Шольц назвав нову передумову закінчення війни Росії проти УкраїниШольц назвав нову передумову закінчення війни Росії проти України
Євросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу РосіїЄвросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу Росії
Тайвань готовий до будь-яких дій Китаю, поки президент острова перебуватиме за кордономТайвань готовий до будь-яких дій Китаю, поки президент острова перебуватиме за кордоном
The Economist: Україна робить ставку на БПЛА для ударів по Росії, поки Захід вагається з ракетамиThe Economist: Україна робить ставку на БПЛА для ударів по Росії, поки Захід вагається з ракетами
Безпілотники атакували нафтопровід "Дружба" в Росії: вчетверте за кілька днівБезпілотники атакували нафтопровід "Дружба" в Росії: вчетверте за кілька днів
У разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол ПольщіУ разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол Польщі
Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги Україні буде вкрай складно – президент ЧехіїПісля наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги Україні буде вкрай складно – президент Чехії
Последние новости
Подгружаем последние новости