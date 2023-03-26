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2023-03-26
Європа не буде у безпеці, поки у Росії є ядерна зброя – ICAN
За допомогою ядерної зброї Путін прикриває свою поведінку, вважає голова ICAN
© unsplash/radragon
Голова міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) Даніель Гоґста розкритикував заяву президента Росії Владіміра Путіна про домовленність з Мінськом про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії, пише The Gardian.
"Поки президент Путін володіє ядерною зброєю, Європа не може бути в безпеці. Поки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку".
Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua