Європа не буде у безпеці, поки у Росії є ядерна зброя – ICAN

Голова міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) Даніель Гоґста розкритикував заяву президента Росії Владіміра Путіна про домовленність з Мінськом про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії, пише The Gardian.

"Поки президент Путін володіє ядерною зброєю, Європа не може бути в безпеці. Поки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку".