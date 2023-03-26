ВМС США замовили новітні протикорабельні ракети

Військові США для озброєння бойових кораблів замовили протикорабельні ракетні системи OTH-WS. Таким чином компанія Raytheon Missiles and Defense отримала додаткове замовлення у рамках раніше укладеної угоди. Про це повідомили у пресрелізі міноборони США .

Вартість замовлення на виробництво та доставку ракетних протикорабельних систем, які забезпечують ураження цілей за межами прямої видимості, становить 234 мільйонів доларів.

Програма OTH-WS забезпечує американський військовий флот протикорабельними ракетами з можливістю ураження надводних кораблів на великих відстанях. До складу комплексу входять протикорабельні ракети NSM, які розміщені в контейнерах, пускова установка і комплект обладнання, за допомогою якого забезпечується керування всією системою.