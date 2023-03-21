ЗСУ ліквідували 960 російських окупантів за минулу добу – Генштаб

Продовжується 391-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається повністю захопити дві українські області, йде в наступ та втрачає багато живої сили. Лише за минулу добу українські військові знищили 960 російських окупантів. Про це йдеться у черговому зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 21 березня 2023 року загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали:

особового складу – близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано,

танків – 3552 (+15) од,

бойових броньованих машин – 6879 (+10) од,

артилерійських систем – 2586 (+9) од,

РСЗВ – 507 (+0) од,

засобів ППО – 270 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),

крилатих ракет – 907 (+0),

кораблів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,

спеціальної техніки – 266 (+1).