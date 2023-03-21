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2023-03-21
ЗСУ ліквідували 960 російських окупантів за минулу добу – Генштаб
Також за добу українські воїни знищили декілька російських танків, артилерійських систем та БпЛА, інформує
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Продовжується 391-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається повністю захопити дві українські області, йде в наступ та втрачає багато живої сили. Лише за минулу добу українські військові знищили 960 російських окупантів. Про це йдеться у черговому
З 24 лютого 2022 року по 21 березня 2023 року загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали:
- особового складу – близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано,
- танків – 3552 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 6879 (+10) од,
- артилерійських систем – 2586 (+9) од,
- РСЗВ – 507 (+0) од,
- засобів ППО – 270 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),
- крилатих ракет – 907 (+0),
- кораблів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,
- спеціальної техніки – 266 (+1).
Facebook/Генштаб ЗСУ
Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua