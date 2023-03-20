Росія, Китай та Іран об'єдналися під тиском США – Politico

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, яке спричинило найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни, США та союзники ввели санкції проти Російської Федерації. Окрім цього, під санкціями опинилися Іран, який передавав Росії дрони-камікадзе й інше озброєння, та інструкторів для навчання російських загарбників Потім дійшла черга й до Китаю, який теж підозрюють у постачанні зброї та компонентів, необхідних для виготовлення зброї, Росії в обхід санкцій. Politico розмірковує , до чого може привести така санкційна політика без контексту війни Росії проти України, але у контексті світового порядку.