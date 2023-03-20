На Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптера
Його було знищено раніше, але знайдено лише зараз.
У Харківській області знайшли розбитий російський військовий вертоліт Ми-35М. Кадри з уламками борта продемонстрували аналітики з Ukraine Weapons Tracker у
Наразі точно відомо, що вертоліт окупаційних сил було знищено українською артилерією біля села Токарівка, що на Харківщині, а точніше - в Куп'янському районі.
Удари по машині завдавала артилерія 14-ї окремої механізованої бригади, яка 9-го лютого показала відео з цим Ми-35М, але фотографії з місця звилися тільки зараз.
Імовірно, перед цим Ми-35 був пошкоджений зенітним вогнем або мав несправність, і був змушений приземлитися.
— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)
#Ukraine: The Ukrainian 14th Mechanized Brigade destroyed a Russian Mi-24P/Mi-35M attack helicopter in the East- but there's a catch.
This one was destroyed on the ground by artillery fire after landing near a forward position.
pic.twitter.com/ZjUAZwTBEr February 9, 2023
Тоді на оприлюдненому відео також видно було інший вертоліт Ми-8, який, ймовірно, планував евакуювати льотчиків. Чи вдалася ця операція - невідомо.