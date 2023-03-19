В Туреччині представили новітній ударний дрон Anka 3

У Туреччині продемонстрували новий ударний безпілотник з реактивним двигуном ANKA 3. Розробкою безпілотника займається турецька компанія Turkish Aerospace Industries, повідомив директор концерну Темел Котіл у Twitter .

Відомо, що дрон невдовзі здійснить свій перший політ. Проєкт нового покоління ANKA 3 має підняти можливості безпілотних літальних апаратів Туреччини "на новий рівень", як заявляють у компанії.

Безпілотний апарат оснащуватиметься турбовентиляторним реактивним двигуном та матиме максимальну злітну масу близько 7 тонн. Як видно, на зображеннях V-подібний літак не має ні горизонтальної, ні вертикальної стабілізації. Окрім цього відомо, що нові безпілотні літаки матимуть внутрішні та зовнішні бойові модулі.

Відповідно, одними з основних ударних можливостей літака будуть завдання глибокої атаки та придушення протиповітряної оборони супротивника.