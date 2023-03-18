Україна отримає від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь підписав угоду з Києвом про передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 та двох комплексів ППО «Куб», інформує "Радіо Свобода".

У словацькому відомстві наголосили, що безкоштовна передача Києву військової техніки відповідає зовнішньополітичним інтересам Словаччини та загальним принципам міжнародного права.

Надь зазначив, що вартість цих Міг-29 оцінюються у 400 мільярдів доларів. Братислава отримає 900 мільярдів євро від Європейського фонду миру та сучасні американські технології на 700 мільйонів доларів як компенсацію за винищувачі та частину ракетного комплексу.