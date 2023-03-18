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2023-03-18
Україна отримає від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29
Виконувач обов’язків міністра оборони Надь підписав угоду з Україною про передачу літаків, інформує
Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь підписав угоду з Києвом про передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 та двох комплексів ППО «Куб», інформує
У словацькому відомстві наголосили, що безкоштовна передача Києву військової техніки відповідає зовнішньополітичним інтересам Словаччини та загальним принципам міжнародного права.
Надь зазначив, що вартість цих Міг-29 оцінюються у 400 мільярдів доларів. Братислава отримає 900 мільярдів євро від Європейського фонду миру та сучасні американські технології на 700 мільйонів доларів як компенсацію за винищувачі та частину ракетного комплексу.
Анна Конюченко, ZN.ua